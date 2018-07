Armene i vejret over gensyn med golf-elite

GATTEN: Ikke helt uventet er der udelt begejstring at spore i Vesthimmerland, efter at folkene bag Europa Tour-turneringen Made in Denmark søndag på et pressemøde kunne fortælle, at den store golf-event i 2019 vender tilbage til Vesthimmerland og Gatten efter sommerens turnering i Silkeborg.

- Det er en stor lettelse og en stor glæde, at Made In Denmark i 2019 vender tilbage til landets bedste golfanlæg i Vesthimmerland og Gatten og samtidig fortsætter i Danmark til 2023, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen og fortsætter:

- I Vesthimmerland ser vi frem til et forstærket samarbejde med Made In Denmark og Lars Larsen i årene frem. At have landets største sportsbegivenhed i vores nærområde og i Nordjylland generelt har enorm betydning og giver unikke muligheder for strategiske indsatser på turisme - og erhvervsområdet, vurderer han.

Per Bach Laursen opfordrer i samme åndedrag resten af Nordjylland til at være på tæerne, når Made In Denmark og Lars Larsen skal vælge værter for turneringen i årene 2020, 2021, 2022 og 2023.

- Når jeg siger vi, så mener jeg hele Nordjylland.

- At Made In Denmark og Lars Larsen med op mod 100.000 gæster vælger at vende tilbage til vores region med landets største sportsbegivenhed i 2019, viser, at vi har et stort samlet potentiale, men det kræver også, at vi fortsætter med at gøre Nordjylland attraktiv og ser fremtidige muligheder for samarbejde på tværs af kommuner, hvis vi skal udnytte potentialet i fremtiden, pointerer han.

Lars Larsen fremhævede selv på søndagens pressemøde det gode samarbejde med Vesthimmerlands Kommune som en af årsagerne til. at Made in Denmark-turneringen i 2019 vender tilbage til det himmerlandske.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, som også har gjort, hvad de kan for at få Made In Denmark tilbage til området i 2019.

- Så må vi se, hvor i Danmark turneringen bliver i årene efter 2019 i Himmerland, men personligt har jeg da sammen med Europa Tour’en en forhåbning om, at vi spiller i Himmerland mindst én gang mere efter 2019, siger Lars Larsen.

Made In Denmark 2019 afvikles på anlægget i Gatten i dagen fra 8.-11. august.