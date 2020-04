Arne Boelt: Vi har brug for en dato for genåbning af grænsen

HJØRRING:Flere borgmestre i landet kræver en dato for genåbning af de danske grænser af hensyn til sommerens turisme.

Det skriver Politiken onsdag.

Turistindustrien i Danmark kan blive hårdt ramt, hvis tusindvis af udenlandske turister, der har booket danske sommerhuse og hoteller i sommerferien, ikke kan komme til landet grundet de lukkede grænser.

Og samtidig aner de danske værter ikke, om de kan ombooke til potentielle danske gæster.

Borgmester i Ringkøbing-Skjern, Hans Østergaard (V), så gerne, at grænserne åbner allerede i morgen.

Kommunen, der især tiltrækker turister i Hvide Sande og Søndervig, har hvert år cirka fire millioner overnatninger og en omsætning på fire milliarder kroner grundet turismen.

- Vi i taber tiden for os. Det er specielt vigtigt at få en udmelding nu, fordi mange af sommerhusene er udlejet til tyskere, og de har fasthold bookingerne. Men det er klart, de skal snart vide, om de kan komme på sommerferie.

- Vi står på et vadested og kan ikke agere. Vores erhverv og turisme styrtbløder lige nu, siger Hans Østergaard til Ritzau.

Han understreger, at smittetrykket er lavt i Danmark. Desuden har hverken Sundhedsstyrelsen eller Statens Serum Institut anbefalet at lukke grænserne, pointerer han.

Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S), kalder på en dato, ligesom han foreslår en regelændring, så et lejebevis på et sommerhus vurderes som et anerkendelsesværdigt formål til indrejse.

- Vi ser gerne, at man begynder at lægge sig fast på en dato. For Hjørrings vedkommende ser vi gerne en åbning senest 1. juli, siger han til Politiken.

- Norge og Tyskland ligger lavere i smittetryk, end vi gør. Men hvis det allerede nu står klart, at det er helt urealistisk med en åbning, kan vi lige så godt få det meldt ud, så vi kan begynde at få nogle danskere ind, siger han.

Ifølge administrerende direktør Per Dam fra udlejningsfirmaet Sol og Strand, der har feriehuse over hele Danmark, er man i forvejen ganske hårdt ramt.

Alene for Sol og Strand har grænselukningen frem til 10. maj betydet en tilbagegang på 15.000 bookinger fra udenlandske gæster ? svarende til 450.000 overnatninger.

Hvis man vil undgå en katastrofe, der sætter spor i mange år fremover, er man nødt til at åbne for grænserne, lyder det fra Per Dam.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) forstår godt problematikken med bookede sommerhuse og hoteller, hvor gæsterne ikke kan få svar om indrejse.

- Det kan let blive et underligt løb om at leje sommerhuse. Men vi er nødt til at vente til 10. maj, før de næste initiativer til den her gradvise, forsigtige åbning bliver meldt ud.

- Vi træder forsigtigt, fordi vi bliver nødt til at se resultatet af de åbninger, der er sket, siger Hækkerup til Politiken.