Arrangør nævner muligheden for at udskyde OL et eller to år

TOKYO:Hvis det ikke er muligt at gennemføre OL til sommer på grund af coronavirus-epidemien, er den mest realistiske mulighed at udsætte begivenheden mellem et og to år.

Det siger Haruyuki Takahashi, der er bestyrelsesmedlem i Japans Olympiske Komité (JOC), som arrangerer legene, til The Wall Street Journal.

Bestyrelsen har dog ikke mødtes siden december, altså før virusudbruddet tog fart, og har dermed endnu ikke drøftet virussets indvirkning på sommerens OL i Tokyo, fortæller Haruyuki Takahashi videre.

Han er et af omkring 25 medlemmer af direktionen i Tokyos Olympiske Komité.

I sidste uge lød meldingen, at arrangørerne fortsat tror på, at legene kan afvikles som planlagt trods det verserende coronavirusudbrud.

Men skulle det ske, at virusset ender med at forhindre OL-afviklingen til sommer, så er der kontraktmæssig mulighed for at rykke begivenheden.

Det sagde Seiko Hashimoto, OL-minister i Japan, tirsdag i sidste uge.

- Kontrakten lyder, at legene skal afholdes i 2020. Det kan godt tolkes som om, der er mulighed for en udsættelse, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Indtil videre holder både OL-arrangøren og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) fast i, at sommer-OL afvikles som planlagt med start den 24. juli.

Chefen for verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mener, at det vil være forhastet at tage en beslutning om at udskyde eller aflyse OL på nuværende tidspunkt.

- Det er for tidligt at tage en beslutning om det nu. Jeg har stor tiltro til de japanske arrangører, sagde han i sidste uge ifølge nyhedsbureauet dpa.

