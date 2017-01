BOURNEMOUTH: Arsenal balancerede på randen til et ydmygende nederlag i Premier League, men på en vild afslutning vekslede London-klubben tirsdag aften 0-3 til 3-3 på udebane mod Bournemouth.

Arsenal leverede en pinlig indsats i mere end en time, men iværksatte et stort comeback og fik altså point med til London ved at score tre gange i de sidste 20 minutter.

Franske Olivier Giroud headede udligningen ind i dommerens tillægstid.

Det fornemme comeback ændrer dog ikke ved, at Arsenal mister dyrebare point i den engelske topstrid.

Arsenal har på fjerdepladsen 41 point for 20 kampe, hvilket er otte færre end ligaens førerhold, Chelsea. Førerholdet har endda spillet en kamp færre og først onsdag møder Tottenham på udebane.

Det kunne dog nemt have gået værre for Arsenals. Gæsternes præstationer i forsvaret lod meget tilbage at ønske i første halvleg. Det fik konsekvenser første gang efter 16 minutter.

Forsvarslinjen stod for højt på banen og blev overrumplet af en lang Bournemouth-aflevering.

Den landede hos Charlie Daniels, der på kanten af feltet skar ind foran den tøvende Arsenal-back Héctor Bellerín og scorede til 1-0.

Fem minutter senere blamerede udeholdet sig på ny, da Granit Xhaka på klodset vis fældede Ryan Fraser ligeledes på kanten af feltet. Det takserede dommeren til straffespark.

Trods et lidt forkølet skud fra 11 meter omsatte Callum Wilson det til 2-0.

I fortsættelsen dominerede Arsenal med klart mest boldbesiddelse. Den offensive del var dog idéforladt, og London-klubben sled med at skabe muligheder.

Så var der markant mere snert over Bournemouth, der i anden halvlegs første kvarter skabte mange målchancer.

Hjemmeholdet havde lige fået et mål annulleret, da Ryan Fraser efter 13 minutter øgede til 3-0.

I venstre side overspurtede han Héctor Bellerín og trak ind i feltet, hvor han med en smule medvind scorede hos keeper Petr Cech.

Bournemouth havde i minutterne efter flere chancer for at score yderligere, men i stedet kom Arsenal tilbage.

Tyve minutter før tid headede Alexis Sánchez bolden ind fra kort afstand, og fem minutter senere gav Lucas Perez Arsenals håb om point ny næring.

Lidt tilfældigt havnede bolden hos ham i feltets venstre side, og med en helflugter hamrede han bolden ind i modsatte side til 2-3.

Nu jagtede Arsenal udligningen, og vilkårene blev bedre, da Bournemouths Simon Francis fik rødt kort for en hård tackling på Aaron Ramsey syv minutter før tid.

Arsenal intensiverede presset og udlignede altså til sidst på Girouds hovedstød.

/ritzau/