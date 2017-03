GENTOFTE: Valget faldt på Gentofte Stars, da Aalborg Pirates tirsdag skulle udpege sin modstander i de DM-kvartfinaler i ishockey, der begynder fredag aften.

Og sjællænderne har bestemt ikke noget imod at skulle op mod grundspilsvinderne.

- Jeg synes, at Aalborg står godt til os, og vi har også spillet nogle tætte kampe mod dem i løbet af grundspillet. Det forventer jeg også, at vi kan gøre i slutspillet, lyder det fra Gentofte-træner Karsten Arvidsen, der i perioden 2009-2011 var cheftræner i det daværende AaB Ishockey.

Han er en smule overrasket over, at Aalborg Pirates ikke valgte anderledes, da de i tirsdags stod som førstevælger.

- Jeg er måske lidt overrasket over, at de ikke valgte Rungsted i stedet, men jeg vidste godt, at vi sammen med Rungsted ville blive valgt af de to hold, der kunne vælge først, siger Karsten Arvidsen.