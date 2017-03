FREDERIKSHAVN: Når denne sæson er færdigspillet, er Morten Arvidsson færdig som cheftræner for Vendsyssel Håndbold i kvindernes 1. division.

Vendsyssel Håndbold meddeler fredag, at samarbejdet med Arvidsson stopper efter denne sæson.

- Der er et stort potentiale for elitehåndbolden i Vendsyssel Håndbold, som kræver stor daglig opmærksomhed og en arbejdsressource, der pt. sammenholdt med mit civile arbejde er vanskelig at få til at gå op i en større enhed. Derfor giver det god mening, at Vendsyssel Håndbold fremadrettet finder det rigtige match til at videreføre projektet, siger Morten Arvidsson i en pressemeddelelse.