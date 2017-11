Asfaltvirksomhed afleder spildevand i bæk

HJALLERUP: Asfaltvirksomheden NCC har i årevis ledt spildevand fra bunker af knust asfalt ned i en nærliggende bæk i Hjallerup med Brønderslev Kommunes velsignelse. En klar overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, vurderer professor Ellen Margrethe Basse fra Aarhus Universitet.

- En sådan udledning af spildevand kan kun tillades på godkendelsesvilkår, der sikrer, at der ikke bliver tale om en forurening af vandet. Sådanne vilkår har man slet ikke interesseret sig for, siger Ellen Margrethe Basse.

Rasmus Rosenkilde er nabo til NCC. Han har allerede klaget over kommunens miljøgodkendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og han har derfor bedt nævnet om at tage de nye oplysninger med i sagen. Han mener dog, at kommunen allerede nu bør handle af egen drift.

- Men jeg kan hverken få borgmester Mikael Klitgaard (V) eller udvalgsformand Karsten Frederiksen (K) til at gøre noget eller interessere sig for sagen, siger Rasmus Rosenkilde.

Karsten Frederiksen oplyser, at han kontaktet Brønderslev Forsyning om spørgsmålet om overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven.

- Jeg har ikke modtaget tilbagemeldinger om, at der foregår ulovligheder, siger formanden for teknik- og miljøudvalget.

Den aktuelle miljøsag er del af en større strid om larm, lugtgener og forurening. Naboerne mener, at kommunen vælger virksomhedens side.

