Askou: Flere kroner i kassen gør livet lettere

FODBOLD: Vendsyssel FF er inde i en periode, hvor de møder mange mandskaber, der er gode til dødbolde og ligger pres på feltet.

Det startede med en hjemmesejr mod FK, derefter fulgte et nederlag på udebane mod FC Midtjylland, og søndag er det AC Horsens, der gæster Nord Energi Arena.

- Det betyder selvfølgelig, at vi har kunnet arbejde med meget af det samme, og det var en proces, der startede allerede inden kampen mod FC København, og så har vi kunnet bygge videre fra kamp til kamp, siger cheftræner Jens Bertel Askou.

- Det er hold, der alle sammen vil lægge pres på feltet i forbindelse med dødbolde, og vi er egentlig sluppet godt fra det. Mod FCK fik vi en flot sejr, og selvom vi tabte 3-0 i Herning, så synes jeg, at vi havde stor ære af den kamp. Mod AC Horsens er det svært at regne ud, hvad der kommer. De har både haft held med at stå dybt og blive farlige på omstillinger. Men de kan også finde på at gå frem og stresse, og vi har forberedt os på begge dele, siger han.

Efter kampen er holdene halvvejs i Superligaens grundspil, og det betyder også, at der for første gang i denne sæson uddeles tv-penge.

- Og det betyder noget alt sammen. Jo flere penge, vi tjener som klub, jo nemmere får vi det i hverdagen. Så det betyder bestemt noget, siger han.