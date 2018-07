Askou: Har bevist, at vi er værdige til Superligaen

FODBOLD: Vendsyssel FF løb søndag ind i sæsonens første nederlag, da udekampen mod FC Nordsjælland blev tabt 0-3.

Men Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou var egentlig fint tilfreds med meget af det, han så.

- Vi fik bevist, at selv om vi tabte 0-3, så har vi et hold, der er Superligaen værdig. Der var nogle enkelte situationer, der ikke var Superligaen værdig, men dem arbejder vi hver dag på at udrydde, siger Jens Berthel Askou.

Træneren håber dog fortsat på forstærkning udefra, inden transfervinduet lukker ved udgangen af august.

- Vi arbejder på nogle ting, for vi er nok en eller to spillere for få til en lang sæson. Vi må se, hvad der lykkes i de kommende uger. Jeg er superglad for de spillere, vi allerede har, men det er nok ikke usandsynligt, at der dukker en spiller eller to op, inden vi er ude af august, siger Jens Berthel Askou.