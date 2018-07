Askou: Vi har en sund selvtillid

FODBOLD: Vendsyssel FF har indledt sin debutsæson i Superligaen med to sejre, og i eftermiddag jagter himmelstormerne et hattrick ude mod FC Nordsjælland.

- Vi har en sund selvtillid. Vi har bevist, at vi har niveauet til at være med, men jeg kan mærke, at spillerne fortsat er ydmyge og ved, at der skal arbejdes hårdt. Så vi går selvfølgelig på banen for at slå FC Nordsjælland, siger cheftræner Jens Berthel Askou.

Han råder over en stort set skadesfri trup, hvor kun Kasper Povlsen og Allan Høvenhoff er ude. De er dog begge stærkt på vej tilbage efter skader.

Anderledes kritisk er situationen for hjemmeholdet, der er hårdt ramt af skader og torsdag spillede i Europa League.

- Hvis vi kan ramme dem fysisk og stresse dem, så kan det blive en fordel for os. Hvis vi formår at presse dem derhen, hvor de skal være utrolig hurtige i tanke og handling for at håndtere os, så har vi chancen. Så det er vores game plan, ligesom vi har kigget på, hvordan vi kan udnytte de rum, som åbner sig, når de presser højt på banen siger Jens Berthel Askou.