Assistent: Vi bliver hele tiden bedre

RØDOVRE: Aalborg Pirates fik ikke den bedste start på sæsonen, men på det seneste har holdet sat mange point ind på kontoen.

Onsdagens 4-3 sejr i Rødovre betyder således, at aalborgenserne avancerer til Metalligaens andenplads.

- Vi noterer os selvfølgelig, hvor vi ligger. Men rækken er så tæt og holdene bytter plads fra runde til runde. Det er fedt, at vi er med i toppen, men der er stadig mange kampe at spille, siger assistenttræner Ronny Larsen.

Han glæder sig mere over, at holdet er inde i en god udvikling.

- Vi har oplevet et lille dyk og været lidt ustabile i en periode. Men der er fremgang at spore nu, og vores mål er hele tiden at lægge på og blive bedre. Så kommer resultaterne også, siger Ronny Larsen.

Trods sejren i Rødovre var han dog ikke helt tilfreds.

- Vi spillede godt i første periode, men derefter tog vi for mange udvisninger. De scorede alle deres mål i power play, og det fortæller jo, at vi tilbragte for mange minutter i straffeboksen.