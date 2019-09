Astralis vinder stor finale og 3,4 millioner kroner

BERLIN:Astralis er for alvor tilbage på den absolutte verdenstop i Counter-Strike.

Det danske hold vandt søndag aften finalen i majorturneringen Starladder Major 2019 i Berlin, der er den ene af de to største årlige turneringer.

Det skete med en suveræn sejr over det kasakhiske hold Avangar med 2-0, hvor første bane blev vundet med 16-6, mens anden bane sluttede 16-5.

- Det føles fantastisk. Jeg har ingen ord. Ingen havde regnet med, at vi ville vinde, for vi har ikke spillet så godt i det her år. Men det gjorde vi, og det er helt vildt, sagde Astralis-spilleren Lukas "gla1ve" Rossander fra scenen efter kampen i Berlin.

Foruden æren og jublen fra de mange fremmødte Astralis-fans kunne det danske hold indløse en check på 500.000 dollar (3,4 millioner kroner) for triumfen i Berlin.

Det er Astralis' tredje major-triumf i streg, efter at holdet i marts vandt majorturneringen IEM Katowice i Polen, mens det også sidste efterår tog en majorsejr.

Astralis var søndag overlegen fra første sekund af kampen, der udspillede sig i Mercedes-Benz Arena i den tyske hovedstad, hvor der er plads til op mod 17.000 tilskuere.

De kunne se det danske hold få en fuldstændig forrygende start på den første bane, hvor Astralis kom foran 8-0, før Avangar kom på tavlen for første gang.

Det kasakhiske hold kunne intet stille op, og også i anden bane var det danskerne, der tog styringen fra start til slut.

I turneringen i Berlin blev der spillet bedst af tre baner, og Astralis har i playoffkampene ikke tabt en eneste bane på vejen til triumfen.

Holdet med de fem danskere Lukas "gla1ve" Rossander, Andreas "Xyp9x" Hojsleth, Peter "dupreeh" Rasmussen, Nicolai "device" Reedtz og Emil "Magisk" Reif, har blandt andet slået verdens nummer et, Team Liquid.

Det skete i kvartfinalen, hvor det danske hold, der er placeret som nummer fire på verdensranglisten, vandt sikkert med 2-0.

Siden den seneste majorsejr tilbage i begyndelsen af marts har Astralis-holdet ellers ikke kunnet ramme det vanvittige niveau, som i det meste af 2018 og begyndelsen af 2019 gjorde det tæt på uovervindeligt.

Men nu er Astralis for alvor på vej tilbage til det niveau, der i 2018 gav holdet trofæer på stribe og 24 millioner kroner i præmiepenge.

- Folk har tvivlet på os. Vi har været nede, men vi vil altid kravle op igen. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at forblive på toppen, og vi vil snart være verdensettere igen, siger Lukas "gla1ve" Rossander.

/ritzau/