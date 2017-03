STØVRING: I forbindelse med temadag om rumfart for de naturvidenskabelige studieretninger besøgte astronaut Andreas Mogensen Støvring Gymnasium forleden.

Han bor til daglig i Houston, Texas, hvor han arbejder for ESA (European Space Agency) og bruger NASA’s faciliteter. Her træner han blandt andet til forhåbentlig at kunne indgå i endnu en mission til den internationale rumstation.

Temadagen om rumfart engagerede eleverne fra morgenstunden med en kombination af fysik, kemi og biologi.

1.x og 2.x arbejdede sammen på tværs af årgangene konkret med muligheden for at få mennesker på Mars gennem fysik og kemi.

1.y og 2.y arbejdede tilsvarende på tværs, men med en kemisk og biologisk vinkel på livets opståen og liv på andre planeter. Gennem eksperimenter og teori dannede eleverne deres eget projekt.

Efter projektarbejdet fik de naturvidenskabelige elever et særligt foredrag med Andreas Mogensen, hvor der var lagt en mere teknisk vinkel og med god tid til spørgsmål.

Herefter blev der åbnet for alle skolens elever til et fællesforedrag om Andreas Mogensens personlige rejse fra folkeskolen, hvor han fik interesse for det naturvidenskabelige og rumfart, samt alle de prøvelser, man skal igennem for at blive udvalgt til astronaut.

Han fortalte også meget levende om selve oplevelsen af at være i rummet og i vægtløs tilstand og ikke mindst, hvor smuk og fredfyldt jorden ser ud fra rummet.

Besøget var arrangeret i samarbejde med ESA og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Andreas Mogensen er i Danmark et par uger, hvor han giver en række foredrag og deltager i udvalgte paneldebatter.