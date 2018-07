Astronomiske bøvser: Sådan æder et sort hul en stjerne

UNIVERSET: Sorte huller er berygtede for deres voldsomme tyngdekraft, som næsten intet kan undslippe. Så hvis en uheldig stjerne kommer til at bevæge sig lidt for tæt på et supertungt sort hul, bliver stjernen fanget af tyngdekraften. De voldsomme kræfter vil rive og flå i stjernen, så den bliver helt uigenkendelig, og til sidst vil den blive fortæret af det sorte hul.

Blandt astronomer er dette dramatiske ædegilde kendt som en Tidal Disruption Event (TDE), og forskere fra Københavns Universitet har netop skabt en ny teoretisk model, som kan forklare fænomenet. Det skriver Videnskab.dk.

- Det er først inden for de seneste 10 år, at vi reelt er begyndt at kunne observere, når stjerner bliver spist af sorte huller. Men i takt med at der er kommet flere observationer, er der opstået en gåde, som man ikke har kunnet forklare. Den gåde løser vi med vores studie, siger førsteforfatter på studiet Lixin Dai, som er adjunkt ved Dark Cosmology Centre på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet til Videnskab.dk.

Opfører sig som badevand

Lixin Dai forklarer, at ved en Tidal Disruption Event bliver den uheldige stjerne i første omgang indfanget af tyngdekraften fra et supertungt sort hul - det vil sige et sort hul af en enorm vægtklasse, som er millioner eller milliarder gange tungere end Solen.

Stjernen vil herefter begynde at blive suget tættere og tættere ind mod det supertunge sorte hul.

- Stjernen vil ende med at blive slugt af det sorte hul, men den falder ikke direkte derind. Den vil cirkle rundt omkring hullet på samme måde, som når vandet løber ud af en håndvask og cirkulerer rundt om afløbet, forklarer Lixin Dai.

Sort hul bøvser

Allerede længe inden stjernen er nået ind i centrum af det sorte hul og er blevet slugt, er den blevet smadret til ukendelighed.

»Det svarer til tidevandskræfterne på Jorden, hvor Månens tyngdefelt trækker i havene på Jorden, så vi får højvande. Ved det sorte hul er kræfterne bare så store, at stjernen bliver trukket helt i stykker,« forklarer Ole Eggers Bjælde, som selv forsker i sorte huller ved Aarhus Universitet, men ikke har været en del af det nye studie.

Mens stjernen på denne måde bliver flået i stykker, bliver der udsendt lys og andre typer af stråling.

Disse udbrud af lys og stråling har en forsker tidligere beskrevet for Videnskab.dk som en slags bøvs fra det sorte hul.

Synsvinkel afgør typen af bøvs

Kort fortalt lyder forskernes teori, at det i virkeligheden er de samme slags udbrud (’bøvser’), som bliver udsendt fra alle Tidal Disruption Events. Men her fra vores synspunkt på planeten Jorden fremstår begivenhederne forskellige, forklarer Lixin Dai.

Alt afhængig af hvilken synsvinkel vi har til en specifik Tidal Disruption Event, vil vi altså kunne observere forskellige slags udbrud af lys og stråling fra det sorte hul.

Indtil nu har astronomer i alt kun observeret omkring 20-30 Tidal Disruption Events, fortæller Lixin Dai.

Men hun regner med, at tallet vil kunne mangedobles i løbet af de kommende år, hvor forskerne får mere ny teknologi til rådighed til at studere de sjældne fænomener.

Andre artikler på Videnskab.dkÅrets smukkeste astronomi-billeder kåret