BRØNDERSLEV: Der skal ikke længere være asylcenter i det gamle plejehjem i Tygelsgade i Brønderslev. I løbet af februar er beboerne flyttet ud, og de sidste beboere forlod centret i mandags.

- Onsdag og torsdag er man i gang med at tømme centret for alt inventar, og så skal der laves en slutrengøring, inden det skal afleveres tilbage. Lejemålet udløbet med udgangen af marts, fortæller Birgitte Guldberg, der er asylchef i Jammerbugt Asylafdeling under Jammerbugt Kommune, som driver centret.

Baggrunden er, at der kommer færre asylansøgere til landet, og Udlændingestyrelsen har derfor lukket et antal asylcentre. Det blev meldt ud i september, hvor man lukkede 4800 pladser på landsplan. I første gang skulle centret i Tygelsgade lukke til nytår, men det blev forlænget med tre måneder.

- Det er et led i den nedgang i antallet af asylcentre, der er, hvor man lukker centre rundt omkring, fortæller Birgitte Guldberg.

I januar var der 97 beboere, og i februar er beboerne gradvis flyttet derfra.

- En del af dem er flyttet til andre centre i Brønderslev og Hjørring, men i udgangspunktet kan de være flyttet til alle asylcentre. Typisk ønsker man, hvor man gerne vil hen - det kan være, man kender nogen eller har familie og venner andre steder. Så gør man, hvad man kan for at opfylde de ønsker, så længe det passer med, hvor der er tomme pladser.

For Jammerbugt Asylafdeling har nedgangen i antallet af asylansøgere medført en stor nedgang i antallet af medarbejdere - fra 350 ved indgangen til 2016 til 125 nu her til april.

- Det er rigtigt trist at skulle sige farvel til gode, kvalificerede medarbejdere, men vi er her for at løse en opgave, når der er behov for det, og når det behov ikke er der længere, er vi nødt til at tilpasse organisationen, konstaterer Birgitte Guldberg.

Hvad med bygningen?

For Brønderslev Kommune medfører asylcentrets exit en ny opgave: De skal finde ud af, hvad der skal ske med bygningen. Den tilhører Boligforeningen PM, men kommunen hænger på en månedlig husleje på 140.000 kroner frem til 2027, fordi man ved en fejl glemte at komme ud af lejemålet på skrift, da de ældre flyttede ud fra Tygelsgadecentret.

Planen er nu, at der skal en anden gruppe i huset.

- Vi har den intention, at vi skal have nogle af de nytilkomne kvoteflygtninge, som vi får, til at flytte ind, fortæller borgmester Mikael Klitgaard (V).

Det er folk, som har fået en opholdstilladelse, og som fra centralt hold får tildelt en kommune, som de skal bo i de første tre år. Om der er nok flygtninge til at fylde bygningen er usikkert, og antallet kan også ændres.

- Vi tager dem, som kommer og flytter ind, ligesom de kommer til. Er der mere plads, så tager vi en diskussion af det, siger borgmesteren, der peger på, at bygningen måske også kan komme til at tjene flere formål.

- Vi arbejder videre med, om vi kan bruge nogle rum i det hus til andre ting. Forvaltningen er ved at kigge på, hvad der er af forskellige muligheder.

I princippet ønsker kommunen at få flygtningene fordelt ud i kommunen af hensyn til integrationen.

- Men det ser vi bort fra med dem, der kommer nu. Der kommer ikke så mange flere, og når de kommer i arbejde, kan de komme ud, hvor de skal være, siger Mikael Klitgaard.

Jammerbugt Asylcenter flyttede ind i Tygelsgade i sommeren 2014.

Dronninglund Asylcenter er fortsat åbent, og der er også et mindre antal asylansøgere, som bor i lejligheder, som asylafdelingen lejer i Brønderslev by.