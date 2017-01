DANMARK: ATP vil fremover forsøge at stoppe ekstraordinært høje lønninger og bonusprogrammer til danske erhvervsledere. Sådan lyder det fra ATP’s nye adm. direktør, Christian Hyldahl. Det skriver Finans.

- Det er noget, vi har holdninger til. Vi ser rigtig gerne, at disse økonomiske incitamenter er der, men vi ser også gerne, at de er der på en måde, hvor det giver mening. Ledelsen skal honoreres, men ikke i en udstrækning, der er unødvendig og på bekostning af aktionærerne, siger Christian Hyldahl til Finans.

Helt konkret er Christian Hyldahl utilfreds med aktieprogrammet i Nets, hvor topchefen, Bo Nilsson, har scoret en halv milliard kroner. Et andet eksempel er Novo Nordisk, hvor Lars Rebien Sørensen fik tre års løn i fratrædelsesgodtgørelse, da han stoppede som adm. direktør i efteråret.

Markedsprisen

Derudover havde han ved udgangen af 2015 Novo Nordisk-aktier for 157 mio. kr.

Christian Hyldahl vil ikke gå ind i andre konkrete sager end Nets. Men i de selskaber, som ATP investerer i, vil han have fokus på, at direktionen "ikke løber med en større del af kagen, end hvad der er markedsprisen for en dygtig ledelse".

Den nye ATP-direktør kommer fra en stilling som adm. direktør for Nordea Asset Management. Før han skiftede, deltog han i udarbejdelsen af nye retningslinjer for, hvordan de store institutionelle investorer skal spille en større rolle i de selskaber, som de investerer i.

- Der er kommet nye retningslinjer for aktivt ejerskab i Danmark. Det er noget, vi tager meget til os, og vi vil gerne være rollemodel i den sammenhæng. Det handler ikke kun om at begrænse honoraret til ledelsen, men i høj grad også om at have en dialog med ledelsen i forhold til, hvordan virksomheden bliver drevet, siger han til Finans.

Pengene værd

Thomas Poulsen, der er lektor ved Center for Corporate Governance på CBS, glæder sig over, at ATP vil gå foran og være rollemodel i forhold til aktivt ejerskab. Det gælder også i forhold til spørgsmålet om løn.

- Der er ingen tvivl om, at der bliver betalt høje lønninger til topledelsen i de store selskaber, og den er også steget betydeligt mere end alle andre lønmodtagergruppers. Jeg har ingen videnskabelig holdning til, om det er for meget eller for lidt, men det er altid en god ide, at en ejer forholder sig til, om ledelsen er pengene værd, siger Thomas Poulsen.