Atter rekordstor søgning til Nordjylland

NORDJYLLAND: Mens godt to procent færre på landsplan har søgt om optagelse på en videregående uddannelse, fortsætter både Aalborg Universitet og University College Nordjylland deres vej op. AAU har modtaget 16.820 ansøgninger og det er 2,5 procent flere end i rekordåret 2017. På UCN kan man glæde sig over en fremgang på to procent i forhold til 2017.

På AAU finder prorektor Inger Askehave det både glædeligt og interessant at universitetet går frem trods tilbagegang på landsplan.

- Jeg tror, at det kan have noget at gøre med vores uddannelsesudbud. Vi har mange unikke uddannelser, der går på tværs af hovedområderne.

- Samtidig har vi arbejdet meget i vores pædagogiske model og den problembaserede læring, der tager udgangspunkt i, hvordan viden kan bruges til at løse nogle af de udfordringer, som verden står med. Jeg tror, at det aspekt med at fortælle de unge mennesker, hvad deres uddannelse og faglighed kan bruges til, er en af grundende til, at mange unge mennesker kigger mod Aalborg Universitet.