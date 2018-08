Attraktiv grund på Sydhavnen sælges i udbud

THISTED: I løbet af efteråret er Thisted Kommune klar til at sælge en af Thisteds mest attraktive byggegrunde, arealet på Sydhavnen op mod Kystvejen. Grunden, der skal bruges til boligbyggeri, sælges i udbud.

- Processen for udbuddet er endnu ikke politisk godkendt, men grunden skal sælges til en pris, der afspejler dens kvalitet og beliggenhed, siger teknisk direktør Mogens Kruse.

Indtægten fra salget af grunden er en del af finansieringen af kommunens Cold Hawaii Inland-projekt, en investering på 46,1 millioner kroner, som er politisk godkendt. Heraf forventes mindst 10,8 mio. kroner at komme fra salg af grunden, mens andre 10 mio. kroner forventes at komme i form af fondsfinansiering.

- Jo bedre pris for jorden, jo bedre økonomi bliver der i det samlede Cold Hawaii Inland-projekt, siger Mogens Kruse.

Han tilføjer, at en mulighed er at kombinere udbuddet af grunden med en arkitektkonkurrence, hvor de, der byder på grunden, samtidig synliggør, hvad det er for et byggeprojekt, der søges realiseret.

- Den endelige fremgangsmåde i forbindelse med udbud og betingelser skal fastlægges i den politiske styregruppe bag Cold Hawaii-projektet, det er henholdsvis klima-, miljø- og teknikudvalget samt erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget, men det er vigtigt for det samlede projekt, at det byggeri, der skal realiseres på grunden, har kvalitet. Det har betydning ikke mindst for den eller de fonde, som vi forventer også vil støtte projektet, siger Mogens Kruse.