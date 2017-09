Audis heftige firmabil tilbage til rødderne

BILER: Det er let nok at lave en sportsvogn: Du gør bilen let og muskelstærk, transmissionen og passagerer lokaliseres omkring midten af bilen, så balancen er optimal. Dernæst afstemmes affjedringen, der sørger for vejgreb og balance og pronto - køretøjet er færdigt.

Men recepten holder ikke rigtig, hvis der er tale om en af de nye fodrappe firma-stationcars. I så fald skal polyteknikerne tage afsæt i en bilmodel, der er udviklet til at byde på komfort og omskabe den til noget, der får pulsen i vejret, når højre pedal motioneres - men som også kan håndteres, når svigermor skal køres hjem søndag inden aften.

Audi forsøger at fuldkommengøre denne besværlige cocktail med den helt nye RS4 Avant.

Dens 2,9 TFSI-motor med seks cylindre, 450 hk og et drejningsmoment på 600 Nm gør den til A4-familiens sportslige spydspids, dog findes samme motor i RS5, mens Audi indtil videre ikke melder noget om en sedan.

Ydelsen er identisk med forgængerens V8-motor, men drejningsmomentet er øget fra 430 Nm til 600. I øvrigt var den første generation RS4, der kom i 2000, også udstyret med V6-motor med dobbelt turbo og kunne kun fås som Avant.

Det standardmonterede quattro-firhjulstræk fordeler kraften fra V6-biturbomotoren til alle fire hjul. Dermed sprinter Audi RS 4 fra 0 til 100 km/t på 4,1 sek. Tophastigheden ligger på 250 km/t.

Med RS-dynamikpakken (ekstraudstyr) øges tophastigheden til 280 km/t.

Gearkassen er en otte-trins Tiptronic, og på listen over ekstraudstyr findes der et sportsdifferentiale til bagakslen.

Den standardmonterede RS-sports undervogn gør Audi RS 4 Avant yderligere 7 mm lavere end A4-basismodellen med sportsundervogn.

Bilen er ude hos de danske forhandlere i løbet af første kvartal 2018.