Auditørkorps undersøger strippersag i Frømandskorpset

KØBENHAVN:Siden november sidste år har Forsvarets Auditørkorps undersøgt en række forhold om muligt embedsmisbrug i Frømandskorpset.

Og nu blotlægges endnu en af de sager, som auditørkorpset undersøger. Det skriver Jyllands-Posten.

Det sker, efter at forsvarsmediet Olfi har beskrevet en episode, hvor chefen for Frømandskorpset tog del i et stripshow på korpsets base i Marinestation Kongsøre.

Arrangementet på basen er forbudt ifølge Forsvarets personalepolitik.

Der var tale om en sommerfest for Jægerkorpset, Frømandskorpset og Siriuspatruljen. På et foto fra festen ses chefen for Frømandskorpset siddende på en stol i midten af selskabet, skriver Olfi.

Her får han tilsyneladende udført en lapdance af en kvinde. Hun sidder overskrævs på ham iført lårkort nederdel og sort top, viser billedet på olfi.dk.

Auditørkorpset bekræfter over for Jyllands-Posten, at strippersagen indgår i den større undersøgelse om muligt embedsmisbrug.

Jyllands-Posten skriver, at Forsvaret ikke ønsker at udtale sig om sagen, imens undersøgelsen står på.

Det er heller ikke lykkedes avisen at få en kommentar fra chefen for Frømandskorpset.

Ud over striptease drejer undersøgelsen sig blandt andet om mistanke om vennetjenester og gaver ved arrangementer i korpsets regi.

Mulige vennetjenester i forbindelse med anskaffelse af nye motorer til frømændenes hurtige motorbåde er også en del af undersøgelsen.

Blandt andet mistænkes en chef for at have modtaget billetter til koncerter og underholdningsarrangementer. Omvendt skal musikerne have fået invitationer til et såkaldt oplevelsesarrangement hos Frømandskorpset.

Forsvarschef Bjørn Bisserup sagde i november sidste år, at der er tale om "alvorlige påstande".

Påstande, som han kaldte "skadelige for Forsvarets og specialstyrkernes omdømme".

/ritzau/