Augustinussen siger farvel til AaB

FODBOLD: Til nytår siger Thomas Augustinussen farvel til AaB. Han har valgt at fratræde som anden-assistenttræner i superligaklubben til fordel for en "karriere i erhvervslivet".

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse fredag formiddag.

Den 37-årige Thomas "Augo" Augustinussen stoppede i sommeren 2016 sin aktive fodboldkarriere og blev en del af AaB’s trænerstab. AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde er ærgerlig over afskeden:

- Thomas Augustinussen er en legende i AaB, og vi er kede af, at han nu har valgt at forlade os. Både på og uden for banen har Augo bidraget enormt til vores kultur, og konkret har han jo i indeværende efterår om nogen været manden bag vores positive statistik i Superligaen på standardsituationer, fortæller Allan Gaarde.

Thomas Augustinussen kom i januar 1995 til AaB som drengespiller fra samarbejdsklubben Aabybro I.F. og var sidenhen med til at vinde DM-guld både i U/17- og U/19 Ligaen.

- AaB har været en del af mit liv, siden jeg var 13 år, og derfor har det også været en stor beslutning for mig at forlade klubben. Jeg er stolt af at have været med til at sætte et aftryk i AaB’s historie, men samtidig har jeg i et stykke tid overvejet, om tiden var kommet til at prøve noget andet, konstaterer Thomas Augustinussen i pressemeddelelsen.