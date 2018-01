Australien udlover milliondusør for redning af koralrev

Australien udlover nu to millioner australske dollar, knap ti millioner danske kroner, til den eller de forskere, der kan hjælpe med at redde korallerne på Great Barrier Reef.

Det oplyser landet miljø- og energiminister, Josh Frydenberg, tirsdag.

- Dette er en åben invitation til vores fantastiske videnskabelige hoveder til at udvikle innovative løsninger, der vil beskytte korallerne og hjælpe med at genoprette det beskadigede rev, siger han.

- Revet er vores planets største levende vidunder. Problemet er enormt, og derfor kræves det, at der tænkes stort. Men det er vigtigt at huske på, at løsninger kan komme fra hvor som helst, siger miljøministeren.

Great Barrier Reef er verdens største koralrev og større end Italien. Det er et af de økosystemer i verden med den største biodiversitet og hjemsted for millioner af maritime livsformer.

Revet er også blandt de største turistattraktioner i Australien og genererer omkring 6,4 milliarder dollar om året - godt 30 milliarder kroner.

Men stigende havtemperaturer og miljøforringelse har ført til koralblegning af dimensioner inden for de seneste to år.

Forskere har advaret om, at hvis ikke der bliver gjort mere for at reducere klimaforandringer, så vil Great Barrierer Reef være helt ødelagt inden for vores levetid.

Den australske regering opfordrer derfor forskere til at finde nye løsninger til genopretning af det ødelagte rev og øge antallet af koraller.

Miljøminister i delstaten Queensland Leeanne Enoch understreger, at løsningsforslag skal "tage hensyn" til aboriginerne og de oprindelige australske samfund samt andre, herunder turister og fiskere.

Sidste år undgik den australske regering med nød og næppe, at Great Barrier Reef blev tilføjet Unescos liste over verdensarv, der er "i fare". Det skete, fordi regeringen lovede at bruge to milliarder dollar på at gennemføre foranstaltninger til beskyttelse af revet.

/ritzau/dpa