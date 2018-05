Australier vil vise os, hvordan det er at være Frederik

Når publikum præsenteres for et nyt portræt af kronprins Frederik, så håber kunstneren bag, australske Ralph Heimans, at de vil reflektere over det danske monarki og kronprinsens rolle.

- Jeg vil gerne have folk til at tænke over, hvordan det er at være medlem af den kongelige familie. Hvordan det er at leve uden den frihed, som vi andre har, siger Ralph Heimans.

- Jeg håber, at portrættet vil opmuntre til en samtale om monarkiet og om kronprinsens rolle og hans ansvar.

Portrættet afsløres på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag. Det sker torsdag under overværelse af kronprinsparret og dronningen, ligesom Ralph Heimans er blandt de indbudte.

Indtil afsløringen forbliver det en hemmelighed, hvordan og hvor kronprinsen er portrætteret.

- Det må jeg desværre ikke sige noget om. Men jeg kan sige, at vi har mødtes fire gange, og at vi den første gang brugte meget tid på at tale om, hvordan han skulle være klædt, siger Ralph Heimans.

Det er anden gang, at han portrætterer et medlem af den danske kongefamilie. Den første var kronprinsesse Mary, som han malede i 2005.

Portrættet har siden 2006 været udstillet på museet, og ifølge museumsdirektør Mette Skougaard er det planen, at det nye af kronprinsen efter åbningsudstillingen skal flyttes til museets monarki-rum. Her skal det hænge ved siden af portrættet af Mary.

- Vi ville gerne have en pendant til portrættet af kronprinsesse Mary, så publikum kan se dem sammen. Vi synes, at det er en fin måde at skildre ham på, siger Mette Skougaard.

Kongelige portrætter er typisk i højformat, men Ralph Heimans er kendt for sit horisontale format. På den måde får han mere plads til at fortælle en historie om den portrætterede og iscenesætte personen i omgivelser, der underbygger fortællingen.

- For eksempel fletter han i portrættet af Mary det danske og australske sammen. Hun er malet i havesalen på Fredensborg Slot, men i baggrunden ses havnefronten i hendes fødeby, Hobart, siger Mette Skougaard.

Og den blanding af virkelighed og illusion tiltaler museets gæster:

- De kan godt lide, at de på den måde kan gå på opdagelse og blive klogere på kronprinsessen. Mange stiller sig ved siden af, for så ser det ud, som om at de er i samme rum som hende, siger Mette Skougaard.

