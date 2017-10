Australske somre med 50 graders varme kan blive normalen

Sommerdage med over 40 graders varme er ikke et særsyn i Australien, men ifølge ny forskning kan storbyer som Sydney og Melbourne og resten af det store land godt forberede sig på endnu højere temperaturer i løbet af et par årtier.

Her vil der i sommermånederne jævnligt blive omkring 50 grader varmt. Også selv om Australien skulle opfylde målet i Parisaftalen om at begrænse stigninger i temperaturerne.

- Store australske byer som Sydney og Melbourne kan komme til at opleve hidtil usete temperaturer på 50 grader celsius, siger klimaforsker Sophie Lewis fra Australiens Nationale Universitet, der står bag det nye studie.

Hun tilføjer, at det kan ske omkring 2040.

Forskerne har taget udgangspunkt i, at det lykkes at begrænse de globale temperaturstigninger til mellem 1,5 og 2,0 grader i forhold til tiden før industrialiseringen, som det er nedskrevet i Parisaftalen.

- Stigningen i Australiens sommertemperaturer indikerer, at andre storbyer også bør være forberedt på ekstrem varme i fremtiden som aldrig set før, siger Sophie Lewis.

Australien har lige haft den varmeste vinter i al den tid, der foreligger meteorologiske data for.

I de tre vintermåneder fra juni til august lå maksimumstemperaturerne i dagtimerne 1,9 grader over det langsigtede nationale gennemsnit på 21,8 grader, oplyste landets meteorologiske institut i september.

Og den seneste sommer - december 2016 til februar 2017 - blev der i Australien registreret over 200 nye vejrrekorder. Sommeren var også præget af voldsomme hedebølger, naturbrande og oversvømmelser.

I forskningsartiklen, der er publiceret i Geophysical Research Letters, skriver forfatterne, at kun omgående international handling på klimaområdet kan stoppe tendensen med ekstreme vejrrekorder år efter år.

- 2015 er globalt et de varmeste år, der er registreret. Det kan i 2025 være et normalt år, siger Sophie Lewis.

/ritzau/AFP