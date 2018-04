Avis: Briterne vil tilbyde eksspion ny identitet i USA

Storbritannien vil angiveligt tilbyde den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter, Julia, nye identiteter og et nyt liv i USA i et forsøg på at beskytte dem mod yderligere drabsforsøg.

Det oplyser en unavngiven kilde fra den britiske regering til avisen The Sunday Times.

Kilden fortæller, at embedsmænd i den britiske efterretningstjeneste MI6 har talt med amerikanske kolleger i CIA om at flytte de to, der blev forgiftet i et angreb i den sydengelske by Salisbury i sidste måned.

- De vil blive tilbudt nye identiteter, siger kilden.

The Sunday Times rapporterer, at Storbritannien vil sikre Sergej Skripal og hans datter ved at flytte dem til et af de såkaldte Fem Øjne-lande blandt efterretningstjenester i Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien og USA.

- Det mest indlysende sted at flytte dem til er USA, fordi der er mindre sandsynlighed for, at de vil blive dræbt der, siger en efterretningskilde tæt på forhandlingerne.

- Og det er nemmere at beskytte dem der under nye identiteter.

- Man foretrækker, at de skal bo i et Fem Øjne-land, fordi deres sag vil have store sikkerhedsmæssige konsekvenser, tilføjer kilden.

Udenrigsministeriet i Storbritannien ønsker ikke at kommentere oplysningerne i The Sunday Times.

66-årige Sergej Skripal og hans datter, 33-årige Julia, blev fundet bevidstløse på en bænk i Salisbury 4. marts.

Julia, der er russisk statsborger, var ankommet til Storbritannien blot dagen før for at besøge sin far, der har boet i landet i godt syv år.

De havde været udsat for et nervegiftangreb og blev hastet til hospitalet.

Datteren "vågnede for mere end en uge siden". Det oplyste hun i en pressemeddelelse, som politiet sendte ud torsdag.

I en anden meddelelse fredag oplyste hospitalet, at Sergej Skripal ikke længere er i kritisk tilstand.

Storbritannien har givet Rusland skylden for angrebet, hvilket russerne afviser.

