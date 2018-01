Avis: Pornostjerne blev betalt for at tie om sex med Trump

Donald Trumps advokat betalte før præsidentvalget i efteråret 2016 en tidligere pornostjerne for at holde mund med et intimt møde, hun angiveligt har haft med Trump.

Det skriver The Wall Street Journal.

En talsperson for Det Hvide Hus afviser kategorisk avisens oplysning om, at kvinden, Stephanie Clifford, i 2006 mødte Trump ved et golfarrangement for berømtheder, og at de to senere havde sex sammen.

Året forinden var Trump blevet gift med sin nuværende hustru og USA's førstedame, Melania.

Trumps mangeårige advokat Michael Cohen sørgede i oktober 2016 for, at Stephanie Clifford modtog 130.000 dollar (793.000 kroner, red.). Til gengæld underskrev Clifford med kunstnernavnet Stormy Daniels en tavshedsaftale om ikke at gå til pressen.

Det siger anonyme kilder med indblik i sagen til The Wall Street Journal.

Ifølge Det Hvide Hus har påstanden før været fremme i medierne.

- Det her er gamle genbrugsartikler, som blev publiceret og på det kraftigste afvist før valget, siger en talsperson for Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AFP.

Under præsidentvalgkampen dukkede en gammel videooptagelse af Trump op. Her pralede han med, at han uden at komme i klemme kunne gramse på kvinder, som det passede ham.

Adskillige kvinder har beskyldt den 71-årige præsident for upassende opførsel.

Trump har afvist alle beskyldninger som løgnehistorier. Han har også antydet, at de bemærkninger, som kan høres på videobåndet, er forfalsket.

Flere af de øvrige personer på optagelsen har dog bekræftet, at Trump kom med de lumre udtalelser.

