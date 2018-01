Avis afslører sexchikane ved velgørenhedsmiddag i London

Opsigtsvækkende afsløringer om seksuel chikane af kvinder, der var hyret til en britisk velgørenhedsmiddag, får en britisk arrangør og bestyrelsesmedlem til at træde tilbage.

Det er David Meller, som var arrangør af en gallamiddag, der blev holdt for politikere og erhvervsledere i London. Han er nu trådt tilbage fra sin stilling i det britiske undervisningsministeriums bestyrelse.

Den britiske premierminister, Theresa May, har kommenteret sagen og siger gennem sin talsmand, at hun finder afsløringerne om seksuelle krænkelser ved begivenheden for ubehagelig læsning.

Det er erhvervsavisen Financial Times, der har afsløret, hvad der foregik ved velgørenhedsarrangementet, som fandt sted i sidste uge.

Avisen sendte to journalister undercover til gallamiddagen, som er en årligt tilbagevendende begivenhed. Her var der hyret 130 kvinder som særlige værtinder til de 360 fremtrædende politikere og erhvervsfolk.

Værtinderne skulle ifølge avisen være iført stumpede kjoler, sort undertøj og "sexede" højhælede sko og skulle på et tidspunkt gå i parade foran hujende eller skrålende mænd.

Alle kvinderne havde skrevet under på en tavshedserklæring om arrangementet.

Ifølge avisartiklen var mange af kvinderne blevet befamlet, og en del mænd gjorde forsøg på at kysse dem. En kvinde har sagt, at hun blev krænket af en mand, der blottede sig.

En af præmierne ved en lodtrækning omfattede et besøg på en stripklub.

Rapporterne i den ansete avis har vakt harme hos mange briter, og det kom onsdag til en hastedebat i parlamentet om sagen.

Det var her, at viceuddannelsesminister Anne Milton offentliggjorde meddelelsen om, at Meller træder tilbage.

Financial Times afslørende reportage kommer på et tidspunkt, hvor MeToo-bevægelsen er gået verden rundt og har skærpet kampen mod sexisme.

Det er velgørenhedsorganisationen Presidents Club, som rystes af skandalen.

/ritzau/Reuters