Thorbjørn Olesen tiltalt for vold og seksuelt overgreb

LONDON: Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen er tiltalt for at have begået seksuelt overgreb og vold på et fly fra USA til England, og han skal møde op i retten i London 21. august.

Det oplyser Metropolitan Police Service, politiet i London, i en mail til Jyllands-Posten.

- Thorbjørn Olesen er desuden tiltalt for at have været fuld om bord på flyet, hvilket er ulovligt, da det kan være til fare for sikkerheden, skriver Jyllands-Posten.

Det er ikke lykkedes Ritzau at komme i direkte kontakt med Olesen selv, men danskerens advokat, Paul Morris fra BCL Solicitors LLP, har kortfattet sendt en skriftlig kommentar om sagen.

- Thorbjørn har samarbejdet fuldt ud med politiet i forbindelse med deres efterforskning.

- Men han kan desværre ikke udtale sig om sagen, før den er behandlet i det engelske retssystem, lyder det fra Paul Morris i en mail til Ritzau.

Den 29-årige golfspiller blev anholdt mandag 29. juli i London-lufthavnen Heathrow, da han ankom med et British Airways-fly fra USA.

Politiet ventede ved gaten, da flyet ankom, og Olesen blev straks anholdt og derefter kørt direkte til afhøring, skriver Jyllands-Posten.

Han blev senere løsladt, men nu er der per brev rejst tiltale imod danskeren, der er bosiddende i London. Han skal møde op ved Uxbridge Magistrates' Court i London om 16 dage.

Olesen havde inden flyturen deltaget i WGC Invitational i Memphis, hvor han efter en dårlig sidste runde faldt ud af top-10 og sluttede som nummer 27.

Den turnering blev arrangeret af PGA Touren, som i sidste uge kom med en udtalelse om sagen.

- Det er nogle meget alvorlige og dybt foruroligende anklager. Selv om han ikke er medlem af PGA Touren, så er en sag af denne størrelse noget, vi tager meget alvorligt.

- Vi er i tæt kontakt med vores samarbejdspartner European Tour, og vi vil ikke komme med yderligere udtalelser, før vi får flere oplysninger fra myndighederne.

