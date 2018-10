Avis: Tidligere mestertræner til Vendsyssel

FODBOLD: Det bliver Glen Riddersholm, tidligere cheftræner i AGF og FC Midtjylland, der bliver ny sportsdirektør i Vendsyssel FF, skriver Ekstra Bladet.

Avisen erfarer fra flere kilder, at det er lykkedes Vendsyssel at overtale Riddersholm, der i 2015 blev dansk mester som FC Midtjylland-træner, til at tage over efter Mogens Krogh, der i forrige uge sagde sit job i Vendsyssel FF op.

Riddersholms seneste job var som cheftræner i AGF, hvor han dog blev fyret sidste år.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at træffe Vendsyssel-formand Jacob Andersen for en kommentar.