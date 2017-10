Axelsen slår sig videre i Denmark Open med smal sejr

BADMINTON: Danske Viktor Axelsen måtte torsdag ud i tre sæt, da han mødte Wei Nan fra Hongkong i anden runde af den danske badmintonturnering Denmark Open, der spilles i Odense.

Storformen fra VM kom aldrig rigtig til syne, men Axelsen kunne alligevel booke en billet til fredagens kvartfinaler efter en sejr på 17-21, 21-10, 23-21.

- Det var en rodet kamp. Jeg vidste godt, at Wei Nan ville gøre det svært for mig. I starten gør jeg alt det, jeg ikke skal, og han gør det godt.

- Men jeg kæmper videre, spiller et godt andet sæt, og jeg er bare glad for at hive den hjem til sidst, siger Axelsen efter kampen.

Den danske verdensmester kom nervøst fra start foran det forventningsfulde hjemmepublikum, der måtte vente til efter klokken 23, før kampen gik i gang.

Danskeren slog sine bolde ud af banen, og Wei Nan kunne gå til pause foran 11-6. Axelsens spil blev bedre efter spilstoppet, men ikke godt nok til at undgå et tabe første sæt til stor frustration for den danske verdensetter, der var tydeligt irriteret.

I andet sæt kom lidt af det gode spil, der var med til at sikre ham VM, frem hos Axelsen - det gode netspil, de skarpe krydssmash - og det sikrede ham en pauseføring på 11-7.

Den føring kom aldrig i fare, og andet sæt blev sikkert erobret.

Wei Nan kom tordnende ud til det afgørende sæt og bragte sig foran 4-1. Det ville den danske verdensetter dog ikke finde sig i, og med fem point i træk gjorde han det til 6-4.

Forskellen på to point bestod, da de to spillere skiftede banehalvdel midt i tredje sæt - stadig i Axelsens favør.

Axelsen fortsatte det gode spil efter pausen, men det ene hårde smash efter det andet holdte Wei Nan inde i kampen, indtil det til sidst lykkedes for ham at udligne til 19-19.

Til sidst kunne Axelsen dog trække det længste strå efter tre nervepirrende matchbolde.

Kampen var færdig lidt over midnat torsdag, og det sene tidspunkt irriterede tydeligt den danske sejrherre.

- Uanset hvilken sport, det handler om, så er det for ringe, at man skal i kamp så sent. I forhold til restituering, turneringen og publikum er det under al kritik.

Viktor Axelsen skal i fredagens kvartfinale møde indiske Kidambi Srikanth.

