HIRTSHALS: Lørdag hentede B 75 to vigtige point med sejren over Næstved, men søndag kunne Hirtshals-holdet ikke følge op, da rækkens nummer to i landets bedste bordtennisrække var på besøg.

I Hirtshals Idrætscenter vandt gæsterne fra Virum således med overbevisende 5-2.

Hjemmeholdets Simon Soulard og Simon Söderlund vandt ganske vist deres indbyrdes møder mod Oscar Perman og Carl Ahlander Johansson med sætcifrene 3-0, men lige lidt hjalp det for nordjyderne, der tabte de fem resterende opgør.

Khaled Assar tabte med to gange 1-3 i sine to kampe mod henholdsvis Carl Ahlander Johansson og Mikkel Hindersson, som også vandt 3-0 over Simon Söderlund, mens George Downing og Simon Soulard begge tabte 2-3 mod Henrik Vendelbo.

Trods nederlaget er B 75 fortsat placeret på den fjerdeplads, der giver adgang til slutspillet. Der er tre point ned til femtepladsen, der besættes af Næstved. Sydsjællænderne vandt søndag 5-0 over Brønderslev, der dermed fortsat er uden point i denne sæson.