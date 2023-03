Bühlmann udvider: Overtager historisk hotel

AALBORG: Hotelkoncernen Bühlmann har aldrig lagt skjul på, at ambitionsniveauet er højt og vækstplanerne store.

Nu er de klar til yderligere at udvide hotelporteføjlen - denne gang med Aarhus ældste, det ikoniske Hotel Royal, som er centralt placeret på Store Torv.

Det oplyser Bühlmann-koncernen i en pressemeddelelse.

Det er det historiske hotel, Hotel Royal i Aarhus, som Bühlmann nu overtager. PR-foto

Gennemgribende renovering og nye gastronomiske tiltag

Med overtagelsen af Royal er der til efteråret planlagt en gennemgribende renovering for et tocifret millionbeløb.

- Royal er en historisk perle, som går tilbage til 1838. Den historie og de fortællinger, som bor i væggene, ser vi som vores fornemmeste opgave at bevare, samtidig med at vi vil give Royal den kærlighed og det løft, som det både fortjener og behøver. Der skal tilføres noget Bühlmann-DNA og dermed også nye digitale og bæredygtige løsninger, fortæller Danni Bühlmann.

Anemette og Danni Bühlmann vil renovere Hotel Royal og løfte det gastronomiske niveau. PR-foto

Ud over renovering vil Bühlmann også sætte deres gastronomiske erfaring i spil, hvor de ser store muligheder i at løfte kvaliteten samt invitere byens lokale inden for i de unikke rammer til blandt andet champagnebrunch og afternoon tea.

- Konditoriet skal langt udenfor hotellet blive kendt som ekstraordinært kvalitetsmødested i både indretning, kvalificeret betjening og ikke mindst lokale og økologiske kvalitetsråvarer, supplerer Danni Bühlmann.

Det syvende hotel i rækken

Hotelporteføljen består i dag af herregården Scheelsminde i Aalborg, herregården Nørre Vosborg ved Holstebro, lufthavnshotellet Aalborg Airport Hotel, det nyrenoverede Pier 5 Hotel på Aalborg havnefront, det eksklusive boutiquehotel Villa Provence i Aarhus C og det nybyggede Peak 12 Hotel i Viborg.

Dermed bliver Hotel Royal det syvende hotel i rækken, og det andet i Aarhus C.