B.T. vil fra årsskiftet være en gratisavis

KØBENHAVN: Mere end 100 år som betalingsavis lakker mod enden for B.T., der fra årsskiftet ændrer sin avismodel.

Fremover vil avisen ikke længere være en betalingsavis på hverdage, og i stedet vil der blive udgivet en gratisavis.

Det skriver B.T.

Siden B.T. og Metroxpress blev slået sammen i 2017, er der blevet udgivet betalingsavisen B.T. og gratisavisen BT Metro.

Fra årsskiftet vil der kun være én gratis udgivelse på hverdage, mens der fortsat vil udkomme en betalingsavis i weekenderne, som vil udkomme i et større oplag end tidligere.

- Vi ønsker at skabe et levedygtigt printmedie, der er en blanding af abonnement, løssalg og gratis, siger Michael Dyrby, ansvarshavende chefredaktør på B.T.

- Denne model giver bedst mening for B.T. Vi ved, at de fleste abonnenter er særligt glade for avisen i weekenden, og det er også her, vi har det største løssalg. Derfor skaber vi en ny og større lørdags- og søndagsavis, siger han til Berlingske.

På hverdage vil man kunne finde avisen i busser, tog og standere på gaden. Abonnenter vil fortsat kunne få leveret avisen alle ugens dage.

B.T. udkom første gang i 1916 som betalingsavis, hvor den blev udgivet som en konkurrent til Ekstra Bladet.

B.T. har de seneste år været presset af faldende oplagstal, som har været en generel udfordring for aviser verden rundt, i takt med at flere læser nyheder på nettet.

B.T.'s oplag var fra begyndelsen af 1970'erne og frem til begyndelsen af 1990'erne på over 200.000 om dagen, men siden er det gået drastisk ned ad bakke.

De danske aviser har siden 2014 ikke oplyst oplagstal og opgiver i stedet læsertal.

I første kvartal af 2019 havde B.T. 76.000 læsere om dagen på hverdage, hvilket er et dyk på 21 procent på et år. Det viser tal fra analysefirmaet Kantar Gallup.

B.T. har færre læsere end aviser som Information og Kristeligt Dagblad. Om søndagen er B.T.'s læsertal 92.000.

For gratisavisen BT Metro lød læsertallet på 266.000 om dagen. Det er et fald på 42 procent over det seneste år.

