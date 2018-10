B75 slagtede Brønderslev BI i nordjysk opgør

BRØNDERSLEV: Som forventet løb Brønderslev BI ind i det tredje nederlag på stribe, da de mødte B75 i et nordjysk lokalopgør i Stiga Divisionen. B75 gjorde rent bord og vandt matchen med 5-0, men 53-årige Carsten Egeholt formåede dog at give modstanderen kamp til stregen i sine to kampe.

I veteranens første kamp var han foran 2-1 i sæt mod Khalid Assar, men egypteren kom igen og vandt kampen 3-2 til stor ærgrelse for Carsten Egeholt.

- Jeg føler, jeg havde en god chance. Han kommer lige fra en international turnering i Belgien, så han havde lidt træthed i benene. Han spillede godt, men jeg lykkedes nogenlunde med min taktik. Så det ærgrer mig, nu når jeg var foran 2-1 i sæt.

- Mine returbolde på hans server blev lidt udstillet, og jeg lavede nogle fejl. Han er jo en bedre spiller end mig, men havde jeg været lidt mere stærk i dag, så havde jeg måske kunnet levere en overraskelse, siger Carsten Egeholt.

Senere skulle Carsten Egeholt op imod den unge australier Luke Savill. Overraskende nok kom Brønderslev-spilleren foran 2-0 i sæt, men derefter satte Luke Savill gang i tingene og vandt 3-2 i en tæt kamp.

Peter Bruhn og Carl-Johan Norup formåede heller ikke at hive et point i deres kampe, og dermed endte matchen 0-5 til B75, ganske som forventet.