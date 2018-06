Båd gik på grund: Unge mænd afslog hjælp

LIMFJORDEN: Tre yngre mænd stødte natten til lørdag på grund i deres sejlbåd mellem Gjøl og Egholm. De tre alarmerede Nordjyllands Beredskab i Aalborg ved 01-tiden, men da beredskabet ville bjærge de tre mænd i land, afslog de assistancen.

Det oplyser indsatsleder Søren Korsgaard, Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune, der fik alarmen fra JRCC - Joint Rescue Coordination Centre - det tidligere SOK i Aarhus.

- Der var tale om en 30 fods sejlbåd, som gik på grund mellem Gjøl og Egholm. Men da vi var ved at sætte vores redningsbåd i vandet i Vestre Marian i Aalborg, fik vi besked om, at de tre alligevel ikke ville bjærges i land, men ønskede at blive på båden natten over, fortæller Søren Korsgaard.

Han formoder, at de tre unge mænd måske havde forventet, at beredskabet ville trække dem af grunden, men det kunne beredskabet ikke.

- Derfor besluttede de åbenbart at blive ombord på båden natten over. Det var bare lidt ærgerligt, at de ikke traf den beslutning lidt før, så vi ikke allerede havde fået sat vores båd i vandet. Nu kunne vi bare vende snuden hjemad til stationen med uforrettet sag, siger indsatslederen, der ikke ved noget om båden er kommet fri af grunden i løbet af natten eller her til formiddag.