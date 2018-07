Båd kæntrede i hård strøm: Mand tæt på at drukne

MARIAGER: En midaldrende mand kæntrede tirsdag aften med sin båd ud for Dania - et havneområde, der ligger mellem Hadsund og Mariager på sydsiden af Mariagerfjord.

Det oplyser indsatsleder Caspar Weisberg fra Nordjyllands Beredskab i Mariagerfjord Kommune.

Manden var i sin lille jolle ude at sejle, men i blæsten kæntrede han. Han lå lidt i vandet og kæmpede for at komme op i sin båd igen, men det lykkedes ikke i den forholdsvis hårde strøm, forklarer indsatslederen.

Heldigvis var kæntringen blevet observeret af en mand inde fra land, der så at båden væltede.

- Manden holdt øje med, om bådejeren kom op i sin jolle ved egen hjælp, men da det ikke skete alarmerede han os via 1-1-2, og herefter fik vi ham bjærget i land med vores redningsbåd, forklarer Caspar Weisberg.

- Han var lidt træt, og adrenalinen kørte, men efter at være blevet tilset af ambulancefolkene fik han lov at tage hjem igen, fortæller indsatslederen.

Også hans jolle blev slæbt i land med hjælp fra en civil båd, som lå lige i nærheden af kæntringsstedet.

Indsatslederen advarer om, at der med det vejr, der hersker lige nu, lynhurtigt kan ske ændringer i situationen på fjorden.

- Der var dælme strøm og vind på fjorden der ved 19-tiden. Der var høje bølger og blæst, da vi var ude at hente manden ind, men bare en time efter var der helt ro på fjorden igen. Der er mange ting, som ikke er helt som de plejer, siger Caspar Weisberg.