Båd under svensk flag stoppes af Israel før det når Gaza

Den israelske flåde har opbragt en båd under svensk flag, som ville bryde blokaden af den palæstinensiske enklave Gaza, oplyser den israelske hær.

Det er anden gang inden for en uge, at et fartøj forsøger at bryde blokaden af Gaza.

- Skibet blev fulgt og blev opbragt i overensstemmelse med folkeretten, lyder det fra den israelske hær.

Båden "Freedom for Gaza", der har 12 besætningsmedlemmer og aktivister om bord, er blevet ført til den israelske havneby Ashdod. De tilbageholdte er ved at blive afhørt, hedder det.

En båd under norsk flag blev sidste søndag stoppet af den israelske flåde, da det var på vej til til Gaza.

Med om bord var en dansk statsborger, Mikkel Grüner. Han og tre nordmænd blev onsdag løsladt og udvist af Israel.

De to opbragte både havde medicinsk udstyr om bord, som skulle doneres til Gaza.

De afsejlede midt i maj fra Skandinavien sammen med to andre både. De har undervejs gjort stop i 28 havne. De to tilbageværende både har senest gjort stop i Palermo i Italien.

/ritzau/AFP