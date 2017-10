Både plads og karisma i Panamera

Vancouver Island, Canada: Porsche Panamera har været en stor succes for Porsche siden lanceringen i 2009.

Kombinationen af sprøde køreegenskaber og praktisk rummelighed i et stærkt design har hentet nye kunder til det klassiske sportsmærke.

Godt nok var Porsche-puritanerne sure over den nye model, som man mente var at lefle over for pøblen og i modstrid med den klassiske Porsche, men bilen har solgt godt og nye generationer har fået øjnene op for mærket.

2. generation Panamera kom sidste år, og nu lancerer Porsche så en helt ny variant af bilen: Sport Turismo som er markant anderledes i designet, idet den er ændret fra b-stolpen og bagud.

Bilen ser ganske enkelt hamrende dynamisk ud, og med Sport Turismo har Porsche en bil, der henvender sig til kunder, som ønsker en sportslig bil, der har lidt af de samme egenskaber som en klassisk stationcar, men i en lavere indpakning.

Nu skal man ikke tro, at den nye Panamera-variant ligefrem er blevet praktisk, men taget er lidt højere bagtil, og derfor er det nemmere at komme ud og ind af bilens bagdøre. Samtidig er læssehøjden sænket en smule, og summen af de små detaljer gør, at bilen i en direkte sammenligning med den almindelige Panamera opleves som mere funktionel.

Mest et nødsæde

Der er ingen tvivl om, at Sport Turismo er den smukkeste Panamera, når man parkerer begge udgaver side om side.

Selv om akselafstand og udhæng for og bag er identiske, så ser den nye større og mere elegant ud, trods mere taghøjde og lidt større bagdøre. Formgivningen giver modellen den karisma, som den normale måske godt kan savne. Selv kalder Porsche bilen for 4+1, og forklarer, at det ændrede og 25 liter større bagagerum betyder, at bilen nu har plads til fem og deres bagage. Jeg tror dem, når de siger, at bagagepladsen går an til fem personer, men pladsen mellem bagsæderne er i realiteten kun til mindre personer over korte afstande, for man sidder klemt, og dine ben skal vrides godt ud til siderne for at undgå den store kardantunnel. Nødsæde er nok den mest rammende beskrivelse af den femte plads i bilen.

Rent teknisk er bilerne stort set ens og præstationerne motor for motor de samme - til trods for at bagklappen og lidt større døre giver omkring 40 kg ekstra på vægtskålen.

Ingen konkurrenter

Lige nu er Porsche ene om at kunne tilbyde en bil i denne klasse, for konkurrenterne er vel egentlig de store luksusbiler såsom Mercedes S-klasse og BMW 7-serie, hvis man kigger på størrelse, motorkraft og pris, men ingen har en stationcar i den størrelse, selv om man med en vis ret kan hævde at en Mercedes-Benz E63 AMG næsten kommer på højde med Porsches nyeste. Men også kun næsten.

Rejsebil

Den nye Porsche er en oplagt rejsebil til lange stræk gennem Europa, men af en eller anden uforklarlig grund mener Porsche ikke, at vi skal prøve bilens dynamik på klassisk autobahn med fri fart. I stedet er vi fløjet tværs over Atlanten til Vancouver Island, hvor vi flere gange advares om, at politiet kan beslaglægge din bil, hvis du overskrider de lokale fartgrænser med en vis procentdel.

Ingen Porsche-præsentation uden en indlagt racerbane og i tilfældet Panamera er der tale om en helt ny bane.

Grundlæggende er banen fuld af snævre sving og mange højdeforskelle. Ikke just oplagt til en stor tung Porsche, men vi tager naturligvis seks omgange i bilen.

Jeg bliver aldrig fortrolig med banens mange små sving, og tilbage på blokken er blot et indtryk af en Panamera, der er for stor til banen, eller også når jeg min egen køretekniske begrænsning alt for hurtigt.

Dejlig oplevelse

Resten af testen sker på typiske ’’amerikanske’’ landeveje med hastighedsbegrænsninger på mellem 50 og 60 km/t. Kun få steder er det tilladt et køre 100 km/t. Ikke just hjemmebane for en Panamera, der som minimum har V6-turbo og 330 hk.

Testruten på almindelige veje er dog lang og snoet nok til at cementere, at Panamera på alle måder er en dejlig oplevelse bag rattet.

Alle testbiler er med 4-hjulsstyring og adaptive dæmpere og nøglen til at forstå bilens køreegenskaber er dynamik og komfort og et overraskende lavt støjniveau. Alt sammen rystet i en cocktail som Porsche mestrer til perfektion.

Panamera er en stor tung bil, men opleves som mindre, så snart du lægger lidt pres på bilen.

Den nye Sport Turismo er i Danmark omkring november og prisen begynder ved cirka 1,9 mio. kr. for en 6-cylindret benzin. Med V8’er begynder festen lige over tre mio. kr.