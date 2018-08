Bålhøj Festival er lige om hjørnet

Ø. BRØNDERSLEV: 11. august bliver der fuld musik i skoven, når Bålhøj Festival går løs med masser af musik på programmet og Michael Falch som hovednavn.

I næste uge går de frivillige bag festivalen i gang med at bygge det hele op i skoven, hvor der skal være både to scener og et stort legeområde, hvor børnene kan boltre sig om eftermiddagen.

- Lige nu holder vi ferie, men det er organiseret med små grupper, der har ansvar for hver deres område, og så mødes vi mandag 6. august om aftenen, og derfra starter så hele koordineringen. Tirsdag aften er vi på pladsen og sætter telte og scener op, og der bliver en livlig aktivitet helt frem til fredag aften, fortæller Anders Bang Andersen, der er talsmand for festivalen.

Det ser fint ud med forsalget af billetter indtil videre.

- Der er solgt lige så mange som sidste år, fortæller Anders Bang Andersen.

Målet er at få 2000 gæster ind - mindst.

- 2000, så er det okay, 2500, så er det super godt, opsummerer Anders Bang Andersen.

Anders Bang Andersen siger om musikprogrammet, at der er noget for enhver smag. Han tror, at Michael Falch kan ramme bredt.

Blandt de andre navne i år er Folkeklubben, Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen samt Ginne Marker.

Blues i høj klasse

Et af de orkestre, man kan høre på Bålhøj, er det internationalt anerkendte og prisbelønnede band The Blues Overdrive. Her medvirker guitarist Andreas Andersen, der er vokset op i Brønderslev, hvor han blev præget af det musikmiljø, der var i byen.

Han husker det som meget aktivt og har mange gode minder fra dengang.

Læs mere om det her