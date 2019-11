Babayan redder Hobro-point på straffespark i overtiden

FODBOLD:Hobro reddede det ene point i overtiden, da nordjyderne på eget græs fik 2-2 mod FC Nordsjælland i 3F Superligaen.

Dybt inde i tillægstiden blev værterne tildelt et straffespark, som Edgar Babayan sikkert udnyttede.

Hjemmeholdet stod kompakt over for de hurtige boldskift fra det unge FCN-mandskab, som var på besøg.

Nordsjællænderne var også banens dominerende hold i kampens indledning, men det var Hobros offensivspiller Emmanuel Sabbi, som åbnede målscoringen efter et kvarters spil.

I forbindelse med et hjørnespark endte en nedfaldsbold hos amerikaneren, som halvflugtede bolden lavt ind bag Nicolai Larsen i gæsternes mål.

20 minutter senere kom FCN-angriberen Mohammed Kudus igennem på en friløber.

Hobros midterstopper Anel Ahmedhodzic kom sent ind med et skub i ryggen. Det vurderede dommer Mikkel Redder til et straffespark, som Kudus selv satte ind.

I anden halvleg kom Hobro til flere farlige angreb, mens FC Nordsjælland blev mere passive.

Med et kvarter igen truede Sabbi på ny og sendte en bold på overliggeren.

Kort efter kom Hobros Julian Kristoffersen igennem på kanten af feltet, men nordmanden sendte afslutningen over mål.

Med et minut igen af den ordinære tid sendte Magnus Kofod Andersen en lang bold ind i det lille felt, hvor den 19-årige ghaneser Ibrahim Sadiq med stor sikkerhed satte afslutningen ind til 1-2.

Men i overtiden fik Hobro et straffespark, da midtstopperen Abdul Mumin fik en hånd på bolden.

Det eksekverede dansk-armenieren Edgar Babayan sikkert på til 2-2.

Dermed er Hobro og cheftræner Peter Sørensen på syv ligekampe i streg uden sejr.

/ritzau/