DANMARK: Suzuki varmer op til at skabe et helt nyt segment for mikroskopiske SUV’er med den nye model Ignis.

Den er baseret på Suzukis nye platform, som også bruges til Baleno.

En af forskellene er, at Ignis er ekstremt kort, faktisk to cm kortere end en Suzuki Splash og hele 15 cm kortere end Baleno.

Alligevel har Ignis masser af karakter, og de japanske designere har ramt plet med at skabe en skrumpet udgave af en stor firehjulstrækker.

Og netop en skrumpet SUV er unikt i mikrobilssegmentet, og hos Suzuki Bilimport Danmark har man store forventninger til Ignis-salget, forklarer pressechef John Mogensen:

Skiller sig ud

- Faktisk er der ikke direkte konkurrenter til Ignis. Den lægger sig under Vitara, Renault Captur og Peugeot 2008, men der er ikke noget at sammenligne den med direkte, så den skal ind og skabe sin egen niche, udtaler John Mogensen og forsætter:

- Vi synes, den ser fræk ud, og det er rart at have noget, der skiller sig ud. Så vi håber på flot salg. Vi er i forvejen inde i en god udvikling, også takket være Baleno.

Mild hybrid

Designet er lige så rundt som en flyttekasse, og fordi Ignis er næsten så høj som storebroren Vitara, skulle der være god plads i kabinen.

Bagsædet kan justeres 12 cm frem eller tilbage, som kan tilgodese enten benplads eller indkøbsposerne.

Motoren bliver Suzukis nye 1,2-liters Dualjet-benzinmotor med 90 hk, ligesom den også kommer i en såkaldt Mild hybrid-version, hvor generatoren fungerer som en lille elmotor ved igangsætninger.

Dette system opsamler energi fra opbremsninger i et lille litium-ion-batteri. Dermed opnås et lavere CO2-udslip og en bedre benzinøkonomi, der for mild hybrid-udgaven forventes at ligge over 23 km/l.

Firhjulstræk

Ignis er ikke blot udseende, for det bliver faktisk muligt også at tilkøbe firhjulstræk til bilen.

Prisen er endnu ikke forhandlet på plads, men hos Suzuki Bilimport Danmark håber man, at startprisen kan lande på 130.000 -140.000 kr., når den lanceres i Danmark i løbet af foråret.