Back går fra borde: Stærke Lefebvre følger Reid til Tyskland

ISHOCKEY: Med hele 16 point i slutspillet og en plus/minus-statistik på 14 i plus så var backen Martin Lefebvre en meget stor årsag til, at Aalborg Pirates kunne sikre det første danske mesterskab til aalborgensisk ishockey i 37 år.

Men nu er det slut med tiden i Aalborg. Den stærke back har skrevet kontrakt med den tyske DEL-Liga-klub Krefeld Pinguine, der allerede har hentet piraternes træner, Brandon Reid, til Tyskland.

- Allerede i grundspillet var han blandt de tre bedste backs i den danske liga. Og da det kom til slutspillet, så formåede han endnu engang at hæve sit niveau. At score flest mål af alle i slutspillet som forsvarsspiller er bemærkelsesværdigt. Dertil kommer hans pålidelighed i forsvarsspillet, og da det kun var hans første sæson som professionel, så ved vi også, at han langt fra har nået sit maksimum, skirver den tyske klub på sin hjemmeside.

Tidligere på sommeren hentede de tyske pingviner også Philip Brugisser i Esbjerg, og dermed har de hentet de to backs, der blev valgt til All Star-holdet i den danske liga.

Adskillige rygter vil vide, at tyskerne ikke er færdige med at handle ind i Aalborg. Også den stærke russer Kirill Kabanov sættes i forbindelse med Krefeld.