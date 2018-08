MORS: Morsø Kommune har mandag eftermiddag udstedt badeforbud ved Sillerslev Sommerhusområde.

Desuden frarådes badning ved Bjørndrup indtil videre.

Det sker på baggrund af prøver, der viser, at kvaliteten af det lokale badevand flere steder er dårlig.

Ved 15 af de mest besøgte strande overvåger kommunen hvert år badevandskvaliteten. Der er fredag 10. august taget en række opfølgende prøver af badevandskvaliteten. Analyseresultaterne fra disse prøver kom søndag 12. august.

Flere af disse prøver viser, at der i øjeblikket er dårlig badevandskvalitet på grund af for mange enterokokker og E. colibakterier i vandet. Det kan være et tegn på, at der er en fækal forurening af vandet, fremgår det af Morsø Kommunes hjemmeside.

Det drejer sig om badestrandene ved Hulhøj, Ejerslev Lyng, Bjørndrup og Sillerslev Sommerhusområde.

Det er efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægen), at der er udstedt forbud mod badning ved Sillerslev Sommerhusområde, og badning frarådes ved Bjørndrup indtil videre. Badevandskvaliteten følges tæt, og der tages ekstra prøver med få dages mellemrum.