SKAGEN: I et tætpakket Skagen Idrætscenter leverede Vendsyssel Elite Badminton (VEB) i den grad varen i den sidste kamp i Badmintonligaens grundspil. Gæsterne fra Skælskør-Slagelse blev sendt hjem med et nederlag på 4-2, og dermed sikrede vendelboerne sig minimum tredjepladsen.

Med sejren er holdet sikker på at få lov til at vælge modstander i kvartfinalen, og dermed er vejen til en semifinale bestemt også til at løse.

- Vi er super tilfredse med indsatsen. Vi fik en flot opbakning i nogle fede og intime rammer, hvor vi også løber og træner til daglig. Samtidig var det vigtigt for os at få rejst os efter en dårlig kamp i Værløse senest, siger træner Morten Olsen.

VEB fik op til kampen besked om, at damesinglen allerede var vundet. Gæsternes Line Kjærsfeldt kunne på grund af karantæne ikke stille op mod Beiwen Zhang.

- Det gav selvfølgelig et boost, selvom Beiwen også på forhånd var favorit til at vinde. Vi følte os også stensikre på at vinde mixed double, og det er altid nemmere at præstere, når der er ro på, siger Morten Olsen.

VEB-træneren kunne ydermere se Victor Svendsen vinde et tæt og flotspillet 1. herresingle mod Hans Kristian Vittinghus.

- Vi fik rettet taktikken ind tidligt i første sæt, og derfra spiller han virker flot.

- Nu har vi i hvert fald givet os selv den gave, at vi kan få lov til at vælge modstander i kvartfinalen. Og det er vigtigt at notere sig, at vi får hjemmebane i den afgørende kvartfinale, siger Morten Olsen.

Først sent mandag bliver det afgjort, om VEB slutter på anden- eller tredjepladsen i Badmintonligaen. Det afhænger af resultatet af kampen mellem Solrød Strand og Værløse.