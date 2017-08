Badmintonforbund splitter mixeddouble

Det skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Det er Badminton Danmark, der har taget beslutningen, og den er ikke truffet over natten, fortæller sportschefen i Badminton Danmark, Jens Meibom.

- Vi har brugt lang tid på at drøfte, hvordan vi kunne stå med det bedste medaljepotentiale i mixeddouble ved OL i 2020, og denne analyse har ført til beslutningen om at lave nye konstellationer i mixeddouble, siger Jens Meibom.

- Vi har kæmpe stor respekt for de resultater, de to har opnået sammen, som både tæller VM- og OL-medaljer, og de har uden tvivl været nogle fantastisk gode ambassadører for vores sport.

Omrokeringerne finder sted nu, da man vil give de nye konstellationer de bedste muligheder for at forberede sig til OL i 2020.

Joachim Fischer, der bliver 39 år i november, bliver byttet ud med Mathias Christiansen, som fremover bliver Christinna Pedersens makker.

- Vi mener, at Christinna har potentialet til at indgå i en konstellation på højeste niveau, der har medaljechancer ved OL i Tokyo, siger sportsdirektøren.

- Vores vurdering i forhold til Joachim er, at han om tre år, når OL afholdes, ikke vil være en realistisk medaljekandidat. Han har dog stadig mange kvaliteter og en stor erfaring, han kan give videre til yngre spillere.

- Derfor håber vi på at finde en makkermæssig løsning til gavn for både Joachim og Badminton Danmark, når han er tilbage fra sin skade, så vi kan fortsætte vores samarbejde, siger Jens Meibom.

I sidste uge spillede makkerparret VM-ottendedelsfinale i Glasgow, men kampen sluttede brat, da Joachim Fischer brækkede anklen. Skaden formodes at holde Fischer væk fra banen de næste tre måneder.

Christinna Pedersen og Joachim Fischer har blandt andet vundet OL-bronze i London i 2012, og makkerparret vandt også en bronzemedalje ved VM i både 2009 og 2014.

Ud over Christinna Pedersen og Mathias Christiansens nye makkerskab, skal Sara Thygesen og Niclas Nøhr spille sammen samt Anders Skaarup Rasmussen og Line Kjærsfeldt.

/ritzau/