Badmintonklub fik forpurret projekt om padel-baner

THISTED:I stedet for to padelbaner, drevet af Thisted Badmintonklub, bliver det formentlig et betydeligt større, privat center for den nye, populære ketchersport, som rykker ind i en tidligere industrihal i Thisteds nordlige udkant.

Det må bestyrelsen for Thisted Badmintonklub konstatere, efter at ejeren af hallen, Rasmus Jeppesen, pludselig meddelte klubben, at det alligevel ikke blev til noget med at leje en del af hans bygning på Vilhelmsborgvej 18.

Klubben havde ikke nogen skriftlig aftale med ejeren. Men man havde fået fuldmagt til at søge om byggetilladelse og indhentet tilbud fra et firma om nivellering af gulvene i hallen.

To bestyrelsesmedlemmer i badmintonklubben, Jørgen Sølvkjær og Tommy Møllgaard Siim, lægger ikke skjul på, hvad de synes om ejerens handlemåde:

- Han har spillet på to heste, og han har brudt en mundtlig aftale, siger Jørgen Sølvkjær.

Rasmus Jeppesen afviser, at han havde en aftale med klubben, og ønsker i øvrigt ikke at kommentere sagen.

Den tidligere industrihal på Vilhelmsborgvej, som Thisted Badmintonklub havde en aftale om at kunne leje - troede man. Arkivfoto: Bo Lehm

Måske samarbejdsaftale

Men selv om det ikke bliver badmintonklubben, der lejer sig ind i hallen, ender det måske med, at klubben alligevel kommer med i driften af det kommende center for padel-sporten - en ketchersport, hvor væggene, ligesom i squash, også er en del af spillet.

Manden bag det private padelcenter, Kent Odgaard, fortæller, at har været i dialog med badmintonklubben:

- Vi er ved at snakke med dem om at lave en samarbejdsaftale, fortæller Kent Odgaard, der er tidligere thybo, nu med bopæl i Spanien.

Det bekræfter Jørgen Sølvkjær:

- Vi kigger på en form for driftsaftale, hvor vi kan hjælpe med driften, enten mod kontant betaling eller ved at vi får nogle timer, hvor vi kan leje banerne ud, siger han.

Badmintonklubbens planer for padelsporten ligner i vid udstrækning det, som en privat udbyder vil tilbyde: Efter "pay and play"-princippet skal man kunne leje en bane, uden nødvendigvis at binde sig til en ugentlig tid.

Alligevel er det en fordel, at det er en forening, der står bag driften, påpeger Jørgen Sølvkjær:

- Hvis interessen for sporten falder, risikerer banerne at lukke. Som forening har vi nogle fordele - vi har frivillige, og vi kan få tilskud til aktiviteter og til leje.

- Og vi kan organisere stævner og turneringer. Det er sværere at udvikle talenter, når banerne er på private hænder, supplerer Tommy Møllgaard Siim.

Nu skal badmintonklubbens bestyrelse tage stilling til tilbuddet om samarbejde med Kent Odgaard.

Jørgen Sølvkær og Tommy Møllgaard Siim med projektbeskrivelsen for udvidelse af Munkehallen. Foto: Bo Lehm

Planer for Munkehallen

Allerede for tre år siden fik badmintonklubben, sammen med Thisted Tennisklub udarbejdet et forslag til ombygning af de to klubbers hjemmebane, Munkehallen, til et "ketchercenter". Hallen skulle udvides med én padel- og to squashbaner, foruden arealer til cafeteria og møder. Bestyrelsen for den kommunalt ejede hal tog positivt imod dette forslag om at bygge for 12-15 mio. kr. - men uden at udstede nogen løfter. De var baggrunden for, at man kiggede sig om efter andre muligheder for at lave padelbaner.

Jørgen Sølvkjær og Tommy Møllgaard Siim erkender, at Munkehal-projektet nok lige nu har lange udsigter, ikke mindst i lyset af den store udvidelse af Thyhallen, som netop er gået i gang. Men klubben har ikke opgivet det.

- Det vil være værd at vente på. Og vi tror på, at vi i Munkehallen vil kunne få tilstrækkelig belægning til padel og squash, selv om der er et privat center et andet sted i byen, siger Jørgen Sølvkjær.