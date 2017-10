Badmintonstjerner melder afbud til French Open

BADMINTON: Udsigten til dansk succes ved Super Series-turneringen French Open er mandag blevet en anelse mere dyster.

Verdensmesteren Viktor Axelsen og damedoublespilleren Kamilla Rytter Juhl, der udgør en double i verdenseliten sammen med Christinna Pedersen, har begge måtte melde afbud med skader.

Det oplyser Badminton Danmark på sin hjemmeside inden turneringsstarten i Frankrig tirsdag.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen endte med at trække sig under sidste uges Denmark Open i Odense efter en knæskade til førstnævnte.

- Jeg er rigtig ærgerlig over ikke at skulle spille French Open, ligesom jeg var super ærgerlig, da vi måtte trække os fra Denmark Open.

- Men jeg vil ikke tage nogle chancer med knæet og dermed kunne risikere en forværring eller en anden skade, og derfor har vi meldt afbud i damedouble, så mit knæ kan få ro, siger Kamilla Rytter Juhl.

I Frankrig vil Christinna Pedersen spille mixeddouble med Mathias Christiansen.

Viktor Axelsen trak sig ikke i Odense, men endte med at blive udspillet, da tanken var tom for energi i kvartfinalen mod inderen Kidambi Srikanth.

- Sidste onsdag fik jeg problemer med min skulder, så jeg ikke kunne træne ordentligt i ugen op til Denmark Open.

- Jeg spillede uden smerter i turneringen, men smerterne er kommet igen nu her, så jeg tænker, at det er klogt at slappe af og gå i behandling fra i morgen for at få skulderen klar igen, siger Viktor Axelsen.

