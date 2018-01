Bagerlærling satte pigerne på plads ved DM på hjemmebane

Efter fire hårde konkurrencedage var det lørdag tid til at kåre de bedste danske lærlinge ved det årlige DM i Skills, som i år foregik i Messecenter Herning.

Et af præmiekonkurrencens største bifald tilfaldt bagerlærlingen Lasse Nørup Bentsen.

Det skyldes formentlig ikke kun, at han er usædvanligt dygtig til sit fag, men også at han som indfødt herningenser havde hjemmebane.

Den 19-årige dejartist opnåede i efteråret en syvendeplads ved verdensmesterskaberne. Lørdag blev han af dommerne vurderet bedre end sine syv konkurrenter, der alle var kvinder.

Som de 48 øvrige vindere blev han hædret med et trofæ, et diplom og et håndtryk af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der overrakte præmierne.

I sin tale inden prisoverrækkelsen sagde statsministeren, at der er hårdt brug for dygtige håndværkere.

Ikke kun fordi mange virksomhederne mangler faglært arbejdskraft, men også fordi det er vigtigt med forbilleder, man kan se op til.

- I viser, hvor langt man kan komme som talent og som faglært. I viser, hvordan man kan blive endnu mere glad for sit fag, og hvordan man hele tiden bliver dygtigere.

- Hele Danmark bliver stærkere, når I gør jer umage. Og uanset om I kommer hjem med en førstepræmie, så er I alle vindere, sagde statsministeren.

Arrangørerne af DM i Skills vurderer, at omkring 40.000 besøgende har været forbi de mange stande i løbet af de fire dage.

Næste års DM kommer til at foregå i Næstved. Sidste år var det Aalborg, der lagde halgulv til konkurrencerne.

