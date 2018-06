Bagermestre råber vagt i gevær: Vejarbejdet i Hobro koster os dyrt

HOBRO: Hobro er blevet en trafikal jungle.

Det mener brødrene Christian og Rasmus Rask, der driver bageriet Brdr. Rask på Jernbanegade i Hobro.

- Der er alt for meget vejarbejde i gang på én gang. Der helt eller delvist spærret på både Løgstørvej og Hostrupvej, og de er også i gang på Skivevej.

- Vi har haft så mange frustrerede kunder i butikken.

- Det er blevet besværligt for dem at finde vej til os, og vi kan mærke det på vores omsætning, siger Christian Rask.

Derfor har brødrene taget initiativ til en underskriftsindsamling under overskriften "Ét vejarbejde af gangen".

1000 underskrifter og en kage

- Vi har lagt den på nettet, og så har vi lagt en seddel på vores disk i butikken, som vi gør vores kunder opmærksomme på. Så kan de selv bestemme, om de har lyst til at skrive under.

- I løbet af de første to timer, havde vi indsamlet 50 underskrifter i butikken, fortæller Christian Rask.

Torsdag gik han en tur i gågaden for at dele sedler ud til resten af byens butikker - i håb om at fange underskrifter fra nogle af de handlende.

- Planen er at hente sedlerne igen om en uges tid.

- Så kan vi forhåbentlig aflevere 1000 underskrifter og en jordbærtærte til borgmesteren, siger Christian Rask, der ikke gør sig forhåbninger om en ændring her og nu:

- Det er nok ikke realistisk. Men vi håber, at de fremover vil overveje at tage ét stort projekt af gangen.

- Og at de vil have lidt mere tanke på handelslivet og på, at borgerne skal kunne færdes i byen.

Salg faldet næsten 15 procent

På Løgstørvej er Hobro Varmeværk og Mariagerfjord Vand i gang med at lægge fjernvarme og spildevandsledninger i etaper.

På Skivevej arbejder varmeværket, mens kommunen er i gang med færdiggørelsen af Hostrupvej.

Christian Rask anslår, at salget i bageriet er faldet med næsten 15 procent, siden den sydlige del af Løgstørvej blev spærret af i starten af maj.

Kan der ikke være andre årsager til det?

- Nej, det er meget tydeligt. 12 timer efter, de spærrede vejen, begyndte vi at se en ændring i kundemønstret.

- Sådan som det står nu, går vi og tænker på at tale med banken og få hævet vores kassekredit, siger Christian Rask.

Skulle I ikke hellere glæde jer over, at Hostrupvej nu gøres færdig?

- Det er dejligt, at de gør den færdig, men jeg håber, at de næste gang vil prioritere at gøre et stort projekt færdigt, før de giver tilladelse til et nyt.

- I sidste ende kan det her betyde, at vi er nødt til at lukke vores butik, siger Christian Rask.

Han har tidligere kontaktet teknisk forvaltning i Mariagerfjord Kommune.

- Jeg fortalte, at vi godt kunne bruge noget hjælp - nærmest hvad som helt. Det kunne være økonomisk eller bare hjælp til skilte og reklame.

- Men vi fik at vide, at det ikke er muligt. Så nu prøver vi at vise, at vi er mange butikker og borgere i byen, der er utilfredse.

Løgstørvej i Hobro vil være spærret af i etaper frem til september.

Arbejdet på Skivevej forventes at være færdigt i løbet af sommerferien, mens Hostrupvej vil være åben i begge spor igen i uge 29.