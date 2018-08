Bagmandspolitiet efterforsker Danske Bank for hvidvask

DANMARK: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - i daglig tale Bagmandspolitiet - har indledt en efterforskning mod Danske Bank for overtrædelse af loven om hvidvask.

Det oplyser Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse.

Efterforskningen drejer sig om transaktioner, der kan være led i kriminel hvidvask for et større milliardbeløb i Danske Banks estiske filial.

- Vi har fulgt denne sag tæt gennem længere tid. Det har vi gjort, fordi det er en sag, der rejser nogle alvorlig spørgsmål om hvidvask, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra SØIK.

- Vi har holdt kortene tæt til kroppen, men i dag kan jeg bekræfte, at vi har åbnet en efterforskning, siger han.

Spørgsmål: Hvad er det, der gør, at I kan bekræfte det nu?

- Det vil jeg ikke gå dybere ind i. Jeg kan sige, at vi har åbnet en efterforskning. Det er selvfølgelig med henblik på at undersøge, om vi her i Danmark kan rejse en straffesag mod Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven.

- Det er det, vi undersøger meget nøje nu. Men det er for tidligt at komme med en konklusion, siger Morten Jakobsen.

Flere anmeldelser

Sagen har længe været meget højt prioriteret internt i Bagmandspolitiet, og SØIK bekræfter samtidig, at politiet har modtaget flere anmeldelser af Danske Bank i sagen.

- Generelt set er hvidvask samfundsundergravende. Jo større beløb, der er tale om, jo værre er det. Derfor er det vigtigt at få belyst om der er grundlag for et strafferetligt ansvar, siger Morten Jakobsen.

Bagmandspolitiet har i sagen allerede indhentet et meget omfattende efterforskningsmateriale.

I efterforskningen indgår oplysninger og materiale fra Finanstilsynet i Danmark, og politiet er samtidig i dialog med en række internationale samarbejdspartnere.

Morten Niels Jakobsen understreger, at loven indeholder stærke sanktionsmuligheder, hvis finansielle virksomheder ikke gør tilstrækkeligt for at undgå, at sorte penge bliver vasket hvide.

Hvidvaskloven skal blandt andet have en afskrækkende effekt, og fastsættelsen af bøder tager udgangspunkt i størrelsen af de samlede mistænkelige transaktioner, som en finansiel institution ikke har håndteret korrekt.

Det betyder, at bøden væsentligt overstiger fortjenesten, hedder det i pressemeddelelsen.

Medie: Hvidvask til 53 mio. kr.

I juli kunne Berlingske Business fortælle, at omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling kan være på mindst 53 milliarder kroner.

Danske Bank skriver i en mail til Ritzau Finans, at banken "naturligvis" står til rådighed for efterforskningen.

- Vi har løbende en god og konstruktiv dialog med myndighederne, og vi står til rådighed, hvis der er spørgsmål, som anklagemyndigheden ønsker vores hjælp til at få yderligere belyst, udtaler Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, i en skriftlig kommentar.

Bagmandspolitiet kan endnu ikke sige, hvor længe der kommer til at gå, før efterforskningen er færdig.

